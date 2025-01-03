03 января, 19:59Наука
В Белоруссии зарегистрировали противоопухолевый клеточный продукт
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Первый противоопухолевый клеточный продукт на основе клеток-киллеров зарегистрировали в Белоруссии. Об этом сообщило издание "Медицинский вестник".
Продукт создали специалисты Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии.
"Клеточная иммунотерапия в настоящее время активно применяется в клинической практике, в частности при лечении онкологических заболеваний", – уточняется в сообщении.
Такой подход способен снизить действие химиопрепаратов и увеличить эффективность проводимой терапии.
При оказании медпомощи пациентам пересаживают материал, полученный на основе клеток человека, не подвергшихся существенным манипуляциям.
Между тем в НМИЦ радиологии Минздрава РФ начался набор участников клинических испытаний первой российской вакцины от рака "ЭнтероМикс". Принять участие могут лишь те пациенты, которые до этого уже получили противоопухолевое лечение и исчерпали доступные методы терапии.
При этом вакцина против рака на мРНК-платформе будет стоить государству около 300 тысяч рублей, а для самих пациентов она будет бесплатной, рассказал главный онколог Андрей Каприн.
Около 3 тыс заявок в день приходит на участие в испытаниях российской вакцины от рака