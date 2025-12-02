Science X: часы на Марсе идут на 477 микросекунд в день быстрее, чем на Земле

Фото: depositphotos/sabinoparente

Часы на Марсе в среднем идут на 477 микросекунд в день быстрее, чем на Земле, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Science X.

День на четвертой планете Солнечной системы длиннее земного на 40 минут, а год – почти в два раза. Но главным вопросом было то, насколько быстро идут секунды на Марсе. Физики американского Национального института стандартов и технологий для своих расчетов учли слабую марсианскую гравитацию, эллиптичность орбиты, влияние Солнца, Земли и естественных спутников планеты.

Выяснилось, что марсианские часы идут быстрее земных, но их скорость может меняться в течение года. В частности, возможные колебания достигают 226 микросекунд из-за орбиты и гравитации Марса.

Уточняется, что изучение времени на этой планете важно для будущих пилотируемых и роботизированных миссий. Также такие расчеты дают основу для будущих систем связи и навигации на других планетах Солнечной системы, аналогично GPS на Земле.

Ранее стало известно, что NASA к 2035 году планирует построить на Луне деревню, пригодную для проживания людей. Первый шаг в реализации программы запланирован на февраль 2026 года, когда агентство запустит миссию "Артемида-II" и отправит четверых астронавтов в первый за 50 лет полет на Луну.

