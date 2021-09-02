НАСА видит в "Роскосмосе" невесту, пытающуюся обмануть жениха – Рогозин

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал возможность отказа от сотрудничества с США ради партнерства с Китаем, пошутив, что НАСА видит в госкорпорации невесту, которая пытается обмануть жениха, чтобы уйти к другому. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN, опубликованном на сайте "Роскосмоса".

"Мы рады, что вы смотрите на нас как на какую-то невесту, которая пытается обмануть одного жениха и выбрать другого, но это не та ситуация, как представляется", – сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что сотрудничество с США в рамках Международной космической станции (МКС) будет продолжено.

"Это семья, где развод внутри станции невозможен", – отметил Рогозин.

При этом гендиректор высказал сомнение относительно возможности продолжения дружеских отношений с американской стороной на фоне принятия властями США санкций против организаций "Роскосмоса", некоторые из которых принимают участие в проекте МКС.

Ранее Рогозин заявил, что правда о причине появления дыры в транспортном корабле "Союз МС-09" на Международной космической станции (МКС) в 2018 году может нанести вред международным отношениям в космосе.

До этого гендиректор "Роскосмоса" подчеркнул, что госкорпорация не обвиняет астронавта НАСА Серену Ауньон-Чэнселлор в том, что она могла просверлить отверстие в транспортном корабле.