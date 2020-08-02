Ученые узнали о мощной иммунной реакции при коронавирусе

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Коронавирус провоцирует мощную иммунную реакцию, мешающую бороться с инфекцией. Результаты исследования опубликовал портал MedicalXpress.

Ученые из Университета Сан-Франциско полагают, что организм начинает избавляться от вируса уже через несколько минут после заражения и чрезмерная борьба приводит к тяжелому течению болезни. По их утверждению, реакция иммунитета при заражении отличается от его поведения при попадании в организм вируса гриппа.

Специалисты отметили, что коронавирус может поражать не только клетки дыхательной системы человека, но и части других органов. В этом ему помогают белковые шипы, из-за которых он и получил свое название.

Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что при коронавирусе у человека появляются особый кашель и чувство непроходящего першения. Он добавил, что во время болезни не чувствовал запахов и вкус еды.

Во Всемирной организации здравоохранения допустили, что пандемия коронавирусной инфекции продлится еще долго. В ходе заседания чрезвычайного комитета представители пришли к выводу, что она остается особой ситуацией международного значения.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что сезонный характер коронавируса нового типа пока не подтверждается. Она обратила внимание на быстрое распространение инфекции в ряде стран в Северном и Южном полушарии.