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02 июля, 14:18

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Астроном Кошман: Земля окажется максимально далеко от Солнца 5 июля

Астроном рассказала, когда Земля окажется максимально далеко от Солнца

Фото: depositphotos/vampy1

Земля максимально отдалится от Солнца в пятницу, 5 июля, рассказала Москве 24 астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Специалист пояснила, что планета движется вокруг Солнца по эллиптической орбите – ее ближайшая к звезде точка называется перигелием Земли (планета проходит ее в начале января и оказывается на расстоянии 147 миллионов километров от светила). Самая далекая точка, афелий, пересекается в начале июля – в этот момент Земля находится на расстоянии около 152 миллионов километров от Солнца.

5 июля в 08:06 по московскому времени Земля окажется в афелии на расстоянии 152 094 000 километров на самой дальней от Солнца точке своей орбиты.
Людмила Кошман
астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария

"В этот день звезда будет иметь наименьший видимый с Земли диаметр. Но на глаз это будет неощутимо, поскольку изменение размера диска происходит плавно в течение полугода", – указала эксперт, добавив, что событие никак не повлияет на погодные и какие-либо другие условия на Земле.

Ранее сообщалось, что в последние годы Земля стала вращаться с большей скоростью. Чтобы компенсировать этот эффект, в 2028 году ученым придется вычесть одну секунду. Пока специалисты не могут однозначно ответить на вопрос, с чем именно связано ускорение вращения.

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