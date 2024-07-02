Астроном Кошман: Земля окажется максимально далеко от Солнца 5 июля

02 июля, 14:18Наука
Фото: depositphotos/vampy1
Земля максимально отдалится от Солнца в пятницу, 5 июля, рассказала Москве 24 астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
Специалист пояснила, что планета движется вокруг Солнца по эллиптической орбите – ее ближайшая к звезде точка называется перигелием Земли (планета проходит ее в начале января и оказывается на расстоянии 147 миллионов километров от светила). Самая далекая точка, афелий, пересекается в начале июля – в этот момент Земля находится на расстоянии около 152 миллионов километров от Солнца.
"В этот день звезда будет иметь наименьший видимый с Земли диаметр. Но на глаз это будет неощутимо, поскольку изменение размера диска происходит плавно в течение полугода", – указала эксперт, добавив, что событие никак не повлияет на погодные и какие-либо другие условия на Земле.
Ранее сообщалось, что в последние годы Земля стала вращаться с большей скоростью. Чтобы компенсировать этот эффект, в 2028 году ученым придется вычесть одну секунду. Пока специалисты не могут однозначно ответить на вопрос, с чем именно связано ускорение вращения.