Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

19:29

Биологи вывели формулу для точного определения "человеческого" возраста собаки

наука животные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Американские биологи вывели формулу для более точного сравнения собачьего возраста с человеческим. Метод "эпигенетических часов" позволяет определить возраст клетки, ткани или организма на основании считывания химических модификаций, сообщает "Газета.ру".

Ученые выяснили, что молодые собаки стареют довольно быстро. Например, годовалой собаке по человеческим меркам уже около 30 лет. В возрасте четырех лет животное напоминает 52-летнего человека, а после семь лет старение собаки замедляется.

При этом авторы метода отметили, что в исследовании приняло участие ограниченное количество людей и 105 собаках породы лабрадор. Биологи допускают, что не все породы собак стареют одинаково.

Ученые из Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса заявили, что собака в доме может спасти от шизофрении. Оказалось, что риск развития шизофрении снижается до 24% у тех, кто контактировал с собакой до 13 лет.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать