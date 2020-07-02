Биологи вывели формулу для точного определения "человеческого" возраста собаки

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Американские биологи вывели формулу для более точного сравнения собачьего возраста с человеческим. Метод "эпигенетических часов" позволяет определить возраст клетки, ткани или организма на основании считывания химических модификаций, сообщает "Газета.ру".

Ученые выяснили, что молодые собаки стареют довольно быстро. Например, годовалой собаке по человеческим меркам уже около 30 лет. В возрасте четырех лет животное напоминает 52-летнего человека, а после семь лет старение собаки замедляется.

При этом авторы метода отметили, что в исследовании приняло участие ограниченное количество людей и 105 собаках породы лабрадор. Биологи допускают, что не все породы собак стареют одинаково.

Ученые из Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса заявили, что собака в доме может спасти от шизофрении. Оказалось, что риск развития шизофрении снижается до 24% у тех, кто контактировал с собакой до 13 лет.