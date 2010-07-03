Двухлетняя немецкая овчарка выглядит как щенок из-за редкого заболевания

Фото: соцсети

Двухлетняя чистокровная немецкая овчарка Рейнджер из города Феникс американского штата Аризона всю жизнь будет выглядеть маленьким щенком. О необычном инциденте рассказал портал "Газета.ру".

На внешность животного повлияла перенесенная в детском возрасте инфекция. После болезни пес перестал расти, а ветеринар установил, что произошла генетическая мутация. Внешний вид собаки не изменится до самой смерти.

"Вечная молодость" далась собаке непросто – побочным эффектом генетической мутации стали многочисленные проблемы со здоровьем. Тем не менее пес прошел реабилитацию и даже обзавелся собственной страницей в Instagram.

В октябре в Германии родился щенок золотистого ретривера мятного цвета. Хозяева дали малышу кличку "Мохито" из-за его необычного окраса.

