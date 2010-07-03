Полное затмение Солнца произойдет во вторник

В этот вторник, 2 июля, произойдет полное затмение Солнца. Максимальная фаза затмения составит 1,05 и наступит в 22:23 по Москве, сообщил Московский планетарий.
Продолжительность полной фазы: 4 минуты 33 секунды. Лучше всего затмение будет видно жителям Чили и Аргентины. Также оно будет хорошо заметно в юго-восточной части Тихого океана.
Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода. Период между ними – две недели. В это время Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди видят солнечное затмение, если Земля – лунное.
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
В ночь на 19 февраля москвичи наблюдали самую большую Луну 2019 года. Суперлунием называют такой момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Это происходит ежегодно, однако такое явление редко совпадает с прохождением ближайшей к планете точки околоземной орбиты Луны.
Длительность полных солнечных затмений не превышает 7,5 минут, частных (большой фазы) – 2 часа. Лунная тень скользит по Земле со скоростью 1 километр в секунду, пробегая расстояние до 15 тысяч километров. Ее диаметр около 270 километров – это максимальная ширина области полного солнечного затмения.
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