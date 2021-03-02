Внутри человека обнаружили тысячи неизвестных вирусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ученые обновили каталог вирусов Gut Phage Database, сообщает "Мир 24". Он пополнился вирусами, обнаруженными в кишечнике человека.
Всего исследователи выявили более 140 тысяч вирусов, многие из которых ранее не изучались. Чтобы выделить их, ученые проанализировали более 28 тысяч метагеномов жителей 28 государств, полученных при изучении кишечного микробиома.
Некоторые бактерии относятся к семейству Gubaphage. Это вторая группа в человеческом кишечнике по распространенности. Первая – это семейство crAssphage.
Ранее израильские ученые узнали, как бороться с процессами старения. Исследователи выяснили, что обратить биологические процессы вспять может кислородная терапия в гипербарической барокамере.
По их словам, чем старше человек, тем короче у него теломеры, которые защищают хромосомы от разрушения и отвечают за сохранность генома при делении клетки. Специалисты уточнили, что сокращение теломеров не дает клетке делиться, она становится старой, не может выполнять свои функции.
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