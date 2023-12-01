01 декабря, 08:57Наука
Москвичей предупредили об экстремально сильной магнитной буре
Фото: depositphotos/vampy1
Жителей столицы предупредили, что экстремально сильная магнитная буря, которую зафиксировали в пятницу, 1 декабря, продлится до 15:00. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"Экстремально сильная магнитная буря продлится в Москве до 15:00. Будьте осторожны", – передает РИА Новости его слова.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников рассказал, что сбалансированное питание, хороший сон, умеренные спортивные тренировки и прогулки на свежем воздухе помогут смягчить воздействие магнитных бурь.
При этом в случае возникновения тревожных симптомов, например, сильных болей в груди и одышки, скачков давления и прочих проблем, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, подчеркнул эксперт.
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