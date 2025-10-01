Неделя космоса на ВДНХ стартует 3 октября

Фото: пресс-служба ВДНХ

На ВДНХ с 3 по 10 октября пройдет Неделя космоса. Большинство мероприятий бесплатные, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"В этот раз ВДНХ подготовила для москвичей и туристов обширную познавательную программу: лекции, экскурсии, концерты и мастер-классы будут проходить с 3 по 10 октября сразу на нескольких знаковых площадках. В общей сложности подготовлено порядка 20 мероприятий", – рассказали в пресс-службе.

В частности, 3 октября в 19:00 в павильоне № 27 "Физкультура и спорт" экскурсовод центра "Космонавтика и авиация" проведет лекцию "Орбитальный фитнес-зал". Гостям расскажут о физических аспектах работы в космосе.

В тот же день в 20:00 старший экскурсовод центра Анна Антонова выступит с лекцией "Небо над ВДНХ: дневник наблюдателя". Она поделится опытом астрономических наблюдений и расскажет, что можно увидеть в ночном небе.

В субботу, 4 октября, в 12:00 в павильоне "Рабочий и колхозница" пройдет интеллектуальный спид-дейтинг на тему "Гагарин и Лавкрафт. Космос: надежда или угроза?". Кроме того, на 16:00 и 18:00 запланированы экскурсии "Орбитальная армада спутниковых систем".

7 октября в 19:20 в интерактивном музейном комплексе "Бурана" пройдет экскурсия-лекция "50 фактов об астероидах". 10 октября в то же время в том же месте состоится лекция "Программа "Союз-Аполлон": полет, подаривший надежду человечеству".

11 октября в 13:00 в центре "Космонавтика и авиация" запланирован первый мастер-класс Театра предмета, посвященный изучению планет. 12 октября в 16:00 состоится лекция "Владимир Вернадский: ноосфера, или разумный космос", которая завершит цикл "Русский космизм".

Подробную информацию обо всех мероприятиях можно найти на официальном сайте ВДНХ.

