Центр "Моя карьера" пригласил соискателей старше 50 лет на образовательную программу

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Специализированный центр занятости "Моя карьера" пригласил москвичей старше 50 лет на образовательную программу, приуроченную ко Дню старшего поколения. Мероприятия пройдут 1 октября, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На современном рынке труда соискатели старше 50 лет являются востребованными специалистами. Образовательная программа поможет им найти работу или монетизировать хобби, отметил первый замруководителя службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Роман Никитин.

По его словам, на занятиях горожане смогут получить практические знания и расширить круг общения. У них также будет возможность сразу пройти собеседование и получить приглашение на следующий этап отбора.

Образовательная программа начнется в 10:00 с тренинга "Дело второй половины жизни", участники которого узнают, как раскрыть таланты и поставить реалистичные цели.

В это же время пройдет семинар "Продвижение при помощи коротких видео". Начинающим видеоблогерам расскажут о технике постановки целей по SMART-методике, тайм-менеджменте и мотивации для регулярного создания контента.

В 11:00 состоится деловая игра "Моя карьера: стратегия выбора", которая поможет участникам избавиться от страхов и открыть для себя новые возможности. Параллельно пройдут лекции о моде и стиле, а также мастер-классы по созданию причесок и макияжа.

В 13:00 запланировано занятие "Работа на себя после 55: первые шаги и правила". Слушатели обсудят нюансы самозанятости, выбор налогового статуса, оформление документов и способы увеличения дохода.

С 14:30 до 17:00 пройдет лекторий "Территория карьеры 50+", в рамках которого состоятся встречи с работодателями. Представители компаний расскажут о различных востребованных вакансиях – от управляющего магазином до агента по работе с недвижимостью.

Завершит программу тренинг "Поддержка ресурсного состояния", который начнется в 15:00. Участникам расскажут о методах сохранения и восстановления энергии, также они выполнят специальные упражнения.

Участие во всех мероприятиях бесплатное, однако нужна предварительная регистрация на сайте центра "Моя карьера".

Кроме того, в столице запустят бизнес-акселератор "Твой старт", который поможет ветеранам СВО и членам их семей открыть свое дело. Благодаря образовательной программе бойцы спецоперации получат практические знания и поддержку со стороны экспертов. Им также предоставят необходимые инструменты, включая готовые бизнес-решения для быстрого старта.