Экипаж Crew-5 с Анной Кикиной прибыл на космодром во Флориде

Фото: ТАСС/AP/Joel Kowsky

Экипаж Crew-5 с россиянкой Анной Кикиной прибыл на космодром во Флориде. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

В корпорации уточнили, что запуск Кикиной на корабле Crew Dragon состоится не ранее 5 октября ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди.

На Международной космической станции россиянку уже будут ждать космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, которые отправились на орбиту 21 сентября на корабле "Союз МС-22".

Первоначально планировалось, что полет космического корабля Crew Dragon-5 к МКС, в экипаж которого войдет российский космонавт Анна Кикина, состоится 3 октября.

28 сентября стало известно, что пуск корабля SpaceX с россиянкой Кикиной и американскими астронавтами отложен в связи с ураганом, обрушившимся на американский штат Флорида.



Корабль Crew Dragon компании SpaceX с туристами отстыковался от МКС

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