Российский экипаж МКС совершит выход в открытый космос 9 августа

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Российский экипаж Международной космической станции начал подготовку к выходу в открытый космос 9 августа. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

"31 июля по программе полета российского сегмента станции выполнены: подготовка к выходу в открытый космос по российской программе (ВКД-60), запланированному на 9 августа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что космонавты оценили собственное физическое состояние, изучили бортовую документацию и план предстоящего выхода, а также подготовили необходимые для работ оборудование и инструменты.

Ранее стало известно, что ЮАР выразила желание отправить в космос двух своих астронавтов. В связи с этим в "Роскосмосе" заявили, что подготовят соответствующее предложение для африканских коллег. Астронавтов ЮАР планируется доставить на МКС на космическом корабле "Союз".



Российские космонавты завершили выход в открытый космос