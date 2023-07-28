NASA потеряло связь с межпланетным зондом Voyager 2

Фото: nasa.gov

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) потеряли связь с зондом Voyager 2, запущенным в 1977 году. Он больше не может получать команды с Земли, сообщается на сайте организации.

"Ряд запланированных команд, отправленных космическому аппарату Voyager 2 21 июля, непреднамеренно вызвал смещение направления антенны на 2 градуса от Земли. В результате Voyager 2 в настоящий момент не может получать команды и передавать данные на Землю", – указано в сообщении.

Согласно данным NASA, в данный момент космический зонд находится в 19,9 миллиарда километров от Земли. В результате смещения антенны, расположенной на аппарате, связаться с ним не представляется возможным.

Voyager 2 запрограммирован менять ориентацию в пространстве несколько раз в году, чтобы поддерживать направленность антенны к Земле, подчеркнули в управлении. Следующее перемещение зонда должно произойти 15 октября и, как ожидают специалисты, связь должна восстановиться.

Зонды Voyager 1 и Voyager 2 были запущены NASA в 1977 году для проведения исследований дальнего космического пространства и планет Солнечной системы. Отмечается, что срок эксплуатации зондов уже истек, однако они продолжают посылать на Землю данные о космосе.

Ранее центр управления полетами (ЦУП) NASA в Хьюстоне потерял связь с Международной космической станцией (МКС) из-за неполадок с электроснабжением. Отмечается, что произошедшее не создало опасности для экипажа корабля.

В течение 20 минут после обнаружения проблемы NASA удалось связаться с экипажем при помощи российских систем, чтобы предупредить всех о произошедшем. Позже ЦУП был переведен на резервные системы питания, после чего специалисты приступили к изучению причин произошедшего.



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