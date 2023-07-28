04:38Наука
РФ предложит ЮАР отправить на МКС астронавтов на российском корабле "Союз"
Фото: Космический центр "Восточный" (ЦЭНКИ)
Россия предложит ЮАР, которая ранее сообщала о планах отправить на МКС двух астронавтов, доставить их на российском космическом корабле "Союз". Об этом сообщил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.
"ЮАР высказала пожелание отправить в космос двух астронавтов, поэтому будем готовить для них предложение", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее первый в истории астронавт из ОАЭ Хазаа аль-Мансури прилетел на МКС на корабле "Союз МС-15". Кроме него, в экипаж вошли космонавт Олег Скрипочка и астронавт NASA Джессика Меир.
Запуск "Союза МС-25" с представительницей Белоруссии состоится в марте 2024 года. На корабле к станции отправятся космонавт Олег Новицкий, белорусская космонавтка Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.
Запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом перенесли на 17 августа
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