Метод моряка Попая получил научное обоснование

Фото: кадр из мультика Popeye the Sailor, 1933 год, реж. Дэйв Фляйшер

Берлинские ученые выяснили, что шпинат действительно оказывает позитивное влияние на рост мышц, сообщает "Вечерняя Москва". Таким образом, они подтвердили оправданность действий моряка Попая – персонажа американского мультфильма Popeye the Sailor.

В мультипликационной картине он регулярно поглощает шпинат, благодаря чему на глазах наращивает мышечную массу и становится силачом.

Исследователи нашли 46 добровольцев и разделили на две группы. Первая изо дня в день принимала экстракт зеленого растения, а вторая – плацебо. Когда эксперимент завершился, всем участникам измерили мышечную силу и сравнили с изначальными показателями.

В результате участники первой группы ощутимо нарастили мышечную массу и повысили работоспособность. Несмотря на это, ученые не советуют употреблять слишком много шпината, поскольку содержащийся в нем растительный стероид экдистерон имеет побочные эффекты.

Ранее эксперты составили антирейтинг блюд для завтрака. В список вошли соки, выпечка и сыры, употребление которых рекомендовали если не исключить, то хотя бы ограничить. Для быстрого завтрака диетологи посоветовали йогурты на растительной, например овсяной, основе, которые содержат полезную разновидность клетчатки – бета-глюканы. Они позволяют дольше чувствовать насыщение по сравнению с обычным молочным йогуртом.

