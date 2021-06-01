Ученые установили "омолаживающий" эффект карантина

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Большая часть работающих после самоизоляции чувствуют себя субъективно моложе, чем год назад, однако биологические темпы старения выросли. К такому выводу пришли ученые из Московского государственного психолого-педагогического университета. Результаты исследования они опубликовали в журнале "Современная зарубежная психология".

Изучался биопсихологический возраст взрослых – общая характеристика состояния индивида, его соматического и психологического здоровья, соответствие личностных и физиологических характеристик возрастным нормам. Понятие биопсихологического возраста описывают, используя две шкалы: биологический возраст и психологический возраст.

Исследователи пояснили, что проводили первый замер в 2019 году, второй – в 2020 году после полугода карантина. Были выделены стресс-факторы: само заболевание, посттравматический стресс и факторы карантина, в числе которых социальная изоляция, нарушение питания, снижение физической активности и тревожность.

Участниками эксперимента стали работающие люди старше 35 лет, в том числе работающие пенсионеры. Также среди респондентов были неработающие пожилые люди, имеющие хронические заболевания.

Оценивать психологический возраст участникам предлагалось самостоятельно.

"Исследование показало, что после полугода карантинных мероприятий большинство работающих респондентов чувствовали себя субъективно моложе своего календарного возраста и моложе, чем чувствовали себя год назад, до карантина", – отметила профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета экстремальной психологии МГППУ Татьяна Березина.

Она добавила, что взрослые женщины почувствовали себя в среднем на 3,3 года моложе; пожилые – на 7,2 года. Взрослые мужчины ощутили себя моложе на 6,8 года, а пенсионеры – на 4,7 года.

Индекс относительного биологического старения (соотношение биологического возраста и должного биологического возраста) позволил оценить, насколько человек по состоянию своего здоровья старше статистической возрастной нормы.

Для измерения биологического возраста исследователи использовали показатели различных систем организма: артериальное давление, задержка дыхания на вдохе, статическая балансировка на левой ноге с закрытыми глазами, масса тела, субъективная оценка заболеваний.

Березина рассказала, что среди имеющих хронические заболевания пенсионеров изменения не отмечены, а вот среди работающих биологический возраст увеличился более чем на один год.

Ученые сообщили, что карантин по-разному отразился на соматическом здоровье испытуемых. Так, у женщин не изменилась масса тела, как и самооценка собственного здоровья среди представителей всех групп.

При этом ряд показателей улучшился. Например, нормализовались показатели артериального пульсового давления у работающих взрослых женщин и пенсионерок, имеющих хронические заболевания; у мужчин нормализовалось артериальное систолическое давление (давление в артериях в момент сердечного сокращения).

Что касается негатива, то, по словам Березиной, люди стали реже заниматься спортом и меньше двигаться.

"Во всех группах уменьшилось время статической балансировки – способности человека выдерживать стойку на одной ноге с закрытыми глазами", – отметила специалист.

Ранее клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова назвала проблемы россиян после самоизоляции. По ее словам, некоторые люди будут алкоголизироваться из-за сложной ситуации, также могут развиться психические заболевания, которые уже были ранее.