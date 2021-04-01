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Наука

21:37

Физики открыли новое состояние света

наука

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Немецкие ученые обнаружили новое состояние квантов света – сверхдемпфированную фазу. Об этом сообщается в журнале Science.

Новое исследование базируется на открытии в 2010 году нового источника света – одиночного суперфотона, состоящего из многих тысяч отдельных световых частиц. Те научные манипуляции провели представители Боннского университета под руководством профессора Мартина Вайца.

В новом эксперименте специалисты применили ту же установку, что и десять лет назад. Они улавливали световые частицы в резонаторе, состоящем из двух изогнутых зеркал. В ходе наблюдений ученые выявили фазовый переход в системе захваченных легких частиц между фазой колебаний и фазой затухания.

"Наблюдаемая нами сверхзатухающая фаза соответствует новому состоянию светового поля", – объяснил первый автор статьи Фахри Эмре Озтюрк, аспирант Института прикладной физики.

В дальнейшем полученные сведения могут быть применены для поиска новых состояний светового поля и в разработках в области квантовой связи.

В феврале ученые Израильского технологического института создали в лабораторных условиях звуковой аналог черной дыры. Атомы в данной модели двигались быстрее скорости звука.

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