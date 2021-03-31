Эксперты оценили влияние вулканов на климат

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Вулканические события, способные выбросить в атмосферу достаточное количество пепла для отражения солнечной энергии в течение долгого времени и похолодания, маловероятны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что ученые опровергли миф, согласно которому извержение вулкана может охладить планету и нивелировать потепление.

"Для того чтобы пепел нивелировал изменения климата, должно произойти очень крупное извержение. К счастью, извержение такого масштаба мы никогда в человеческой истории не наблюдали. Последнее суперизвержение вулкана Тоба было 74 тысячи лет назад. Тогда, по разным оценкам, погибло до 80% всего живого на Земле, хотя не все ученые с этим согласны", – уточнили специалисты.

По словам климатолога, сотрудника Института физики атмосферы РАН Александра Чернокульского, даже крупные извержения способны привести только к похолоданию на 2–3 года. Самое сильное охлаждение может произойти от извержения вулкана в тропиках. Так пепел оказывается в стратосфере, где действует особенная циркуляция воздушных масс, которая разносит его за год по всей Земле.

Эксперт рассказал, что исследователи рассматривали варианты искусственного охлаждения планеты за счет распыления мелких частиц, действующих как пепел. По его словам, у этой системы слишком много побочных эффектов, чтобы на нее можно было положиться.

Ранее сообщалось, что в Индонезии на острове Ява активизировался вулкан Мерапи. Он выбросил черно-рыжие облака пепла, которые затянули все небо.