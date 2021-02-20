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Наука

13:27

В Израиле ученые создали черную дыру и доказали излучение Хокинга

наука

Фото: depositphotos/Shad.off

Ученые Израильского технологического института создали в лабораторных условиях звуковой аналог черной дыры, сообщает журнал Nature Physics.

Черная дыра состояла из 800 атомов рубидия и имела длину около 0,1 миллиметра. Атомы двигались быстрее скорости звука, из-за чего звуковые волны не могли покинуть пределы объекта. Снаружи медленно протекал газ, благодаря чему звуковые волны могли свободно перемещаться.

Излучение Хокинга появляется в обычной черной дыре тогда, когда у горизонта событий возникает пара виртуальных частиц, которая превращается в пару частица-античастица. При этом одна частица падает за горизонт, а другая улетает прочь.

Ученые обнаружили, что у аналога черной дыры возникают две звуковые волны, а также подтвердили соотношение между ними, повторив эксперимент 97 тысяч раз за 124 дня.

Ранее сообщалось, что американские астрофизики нашли способ безопасно проникнуть в черную дыру.

Ученые перечислили ряд условий для того, чтоб проникновение за "горизонт" событий стало осуществимым, однако отметили, что в ближайшем будущем их теория вряд ли будет применима, так как выбраться из черной дыры или передать оттуда какую-нибудь информацию сейчас не представляется возможным.

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