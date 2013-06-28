Спасенный от охотников за металлоломом редкий танк передадут в Кубинку

Советский танк Т-46/1 передадут в музей бронетехники в подмосковной Кубинке.

Танк был выпущен в 1935 году. Всего было изготовлено четыре машины данной модели.

В начале XXI века танк нашли в Ленинградской области охотники за металлоломом и едва не разрезали его на части. Затем в груде старого металла боевую машину обнаружили торговцы антикварной техникой, которые планировали продать находку или вывезти ее за границу. На средства, собранные представителями недавно воссозданного Российского военно-исторического общества, танк был выкуплен.

Торжественная церемония передачи пройдет 29 июня на территории Центрального музея бронетанкового вооружения и техники Минобороны РФ - крупнейшего в мире танкового музея.

В мероприятии примут участие председатель Российского военно-исторического общества, министр культуры России Владимир Мединский, директор Центрального музея бронетанкового вооружения и техники Министерства обороны РФ Андрей Сороковой, а также ветераны Великой Отечественной войны и представители молодежных патриотических организаций.