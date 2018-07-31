В столичной подземке начали продавать футболки со схемой метрополитена

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Футболки со схемой метрополитена поступили в продажу на сувенирных стойках столичной подземки, сообщает Агентство "Москва".

В продаже представлены белые футболки унисекс пяти размеров от S до XXL. Стоимость – 990 рублей.

Купить белые футболки унисекс с рисунком можно в сувенирных витринах рядом со стойками "Живое общение" и в сувенирных магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская".

В марте в столичной подземке начали продавать футболки с надписью "Не прислоняться". Их также можно приобрести на сувенирных стойках метрополитена.