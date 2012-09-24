В вагонах начали размещать новые схемы столичного метрополитена

С 24 сентября в вагонах начнут размещать обновленные схемы московского метрополитена.

"Новые схемы метро, на которых будут изображены недавно открывшиеся станции, начнут заменять в вагонах поездов с 24 сентября. Сейчас эти схемы находятся в типографии", - сказал РИА Новости сотрудник пресс-службы столичного метрополитена.

Также он добавил, что работа по замене старых схем займет от трех недель до одного месяца.

На новых схемах отметят недавно открывшиеся станции, а также изменят сам дизайн: линии станут тоньше, в центре композиции – кольцевая ветка, а линии монорельса и строящегося третьего пересадочного контура наметят концентрическими дугами; появится информация о наличии у станций перехватывающих парковок. При увеличении протяженности линий, схемы будут дорисовывать примерно каждые два-три года.