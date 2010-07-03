Собянин принял участие в заседании президиума Госсовета РФ по здравоохранению

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Сергей Собянин принял участие в заседании президиума Государственного совета РФ "О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения", передает Агентство "Москва".

Открывая заседание, президент России Владимир Путин отметил необходимость заняться фундаментом – первичным звеном всей системы здравоохранения. "Чтобы вывести первичное звено на такой высокий, требуемый уровень, необходимо эффективно и слаженно действовать всем органам власти всех уровней. Основная работа должна идти в субъектах Российской Федерации", – подчеркнул глава государства.

Путин обратился к правительству, министерству здравоохранения и другим связанным ведомствам с просьбой оказывать всестороннюю поддержку регионам в вопросах здравоохранения. Он также отметил, что в 2019 году зафиксирован устойчивый рост средней продолжительности жизни.

На заседании Государственного совета Владимир Путин также отметил, что более 60 процентов россиян невысоко оценивают качество здравоохранения. Преимущественно это касается работы поликлиник.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что в Москве в ближайшие три года реконструируют и отремонтируют почти 150 поликлиник. По словам градоначальника, речь идет о полной модернизации и адаптации учреждений к современным требованиям по технической оснащенности и удобству пациентов.