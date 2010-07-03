Путин потребовал решить вопрос с выплатой пенсий опекунам

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Владимир Путин пообещал решить вопрос о невыплате вышедшим на пенсию опекунам страховой части пенсии. Соответствующее распоряжение глава государства дал правительству.

В ходе встречи с представителями общественности Калининградской области к российскому лидеру обратилась многодетная мать, которая работает опекуном по договору о приемной семье. После выхода на пенсию она будет считаться работающим пенсионером. Подобный статус лишит ее права получать страховую часть пенсии.

"Безобразие. И это не ирония, не шутки. Я эту проблему знаю, и я уже поручения правительству дал, коллеги знают об этом, эта несправедливость должна быть устранена", – цитирует президента ТАСС.

Путин добавил, что опекуны выполняют важную нравственную и государственную задачу. Для таких людей государство должно сделать исключение, заключил президент.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в стаж безработных женщин уход за ребенком. Она также заявила, что эта инициатива должна касаться всех женщин, которые ухаживают за детьми, в том числе и тех, которые находятся в декретном отпуске.

