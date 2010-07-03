Законопроект о праве детей на жилье при разводе родителей внесен в Госдуму

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В Госдуму внесли законопроект о привлечении разведенных родителей к покупке жилья для несовершеннолетних детей. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Поправки в статье 86 Семейного кодекса предложило внести правительство.
В министерстве юстиции отмечают, что для ребенка можно будет взыскивать дополнительные алименты на жилье с матери или отца, проживающих отдельно от него. Но только при одновременном соблюдении трех условий. Во-первых, у несовершеннолетнего и у оставшегося с ним родителя не должно быть жилья. Во-вторых, опекун с ребенком должны оказаться "в трудной жизненной ситуации". В-третьих, сам плательщик алиментов должен быть трудоспособным.
"Появление указания будет способствовать большей предсказуемости правосудия и, в конечном счете, большей защищенности детей при возникновении определенных экстренных обстоятельств при разводе родителей. Также мы указали на необходимость исключения возможности для злоупотреблений предлагаемой нормой", – рассказал "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по законодательству и строительству Павел Крашенинников.
Ранее сообщалось, что в России могут ввести дополнительные субсидии для многодетных семей. В стране может появиться так называемый "отцовский капитал". Предполагается, что он будет выплачиваться при рождении третьего и последующего ребенка при условии, что все дети родились и воспитываются в одной семье, а родители состоят в официальном браке. Однако в министерстве труда и соцзащиты заявили, что не знакомы с предложениями Общественной палаты о введении "отцовского капитала".
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