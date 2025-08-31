Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Станции "Кунцевская" Филевской линии метро исполнилось 60 лет, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

"Она была построена как открытая станция с двумя остекленными вестибюлями, а названа в честь бывшего подмосковного города Кунцево. Долгие годы выполняла роль пересадочного узла на ж/д транспорт", – рассказал мэр столицы.



Глава города подчеркнул, что сегодня "Кунцевская" является крупным транспортным узлом с пересадками на Арбатско-Покровскую, Большую кольцевую линии и МЦД-1. По его словам, там совершается более 60 тысяч поездок в течение рабочего дня.



Градоначальник также заметил, что у станции есть свои уникальные особенности. Например, "Кунцевская" является единственной станцией в метро с тремя путями, регулярно использующимися для перевозки пассажиров. Также это единственная станция с одной платформой для движения поездов в обоих направлениях.



"Масштабная реконструкция станции прошла в рамках модернизации Филевской линии в 2016–2019 годах. Тогда были капитально отремонтированы станционные комплексы, инженерные коммуникации, запущены современные российские поезда типа "Москва", – отметил мэр.

Ранее Собянин поздравил работников Московского метрополитена с 90-летием подземки, назвав метро быстрым, надежным, комфортным и растущим в едином ритме с городом транспортом. Он стал бесценным памятником архитектуры и гордостью многих поколений горожан, указал градоначальник.

Мэр Москвы поблагодарил сотрудников метро за высочайший профессионализм, добросовестный труд, преданность делу и внимательное отношение к пассажирам.

