Собянин включил в программу реновации еще 6 стартовых площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин расширил список стартовых площадок программы реновации жилищного фонда Москвы, добавив еще 6 объектов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Все в разных районах: Головинском, Рязанском, Можайском, Царицыне, Ново-Переделкине и Южном Тушине", – написал мэр Москвы.

По словам Собянина, в дома, которые построят на площадках, смогут переехать 3 900 человек. Сейчас они проживают в 22 старых домах.

"На сегодня в городе 561 стартовая площадка. В программу реновации жилищного фонда включены 5 175 домов", – поделился Собянин.

В настоящее время обладателями нового жилья в Москве стали более 70 000 человек.

Ранее глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что с 2018 года в новостройки по программе реновации переехали свыше 3 700 жителей Бескудниковского района. 3 дома, подготовленные для переезда, находятся на Дмитровском шоссе, еще 6 – на Бескудниковском бульваре. В районе развита транспортная и социальная инфраструктура.

Новые квартиры также получили более 4 000 жителей Фили-Давыдкова. Это 1 800 семей, уточнил Гаман. Участники программы реновации получают квартиры с улучшенной отделкой и оснащением. Новостройки располагаются в том же районе, добавил он.

