Собянин присвоил статус промышленного комплекса ФГУП "ЦИТО"

14:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому Центру инновационных технологий в ортопедии (ФГУП "ЦИТО"), расположенному в столичном районе Коптево, присваивается статус промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"ФГУП "ЦИТО" получит статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством Москвы. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этого инновационного предприятия будет снижена до 13,5% вместо стандартных 17%", – сказали в пресс-службе.
Центр является одним из крупнейших российских производителей медицинской техники. Он, в частности, выпускает эндопротезы, бандажи, туторы и ортопедические приспособления.
Уточняется, что в 2017–2021 годах прошла реконструкция центра: на предприятии разместили около 300 единиц современного оборудования, создали либо модернизировали порядка 150 рабочих мест. Таким образом, на базе "ЦИТО" было создано производство полного цикла, которое позволит обеспечить минимум 30% потребностей российского рынка в протезах и имплантах.
Ранее Собянин присвоил статус промышленного комплекса Центральному институту авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ). Налоговая ставка для него была снижена с 17% до 12,5%.
Как подчеркивали в пресс-службе мэра и правительства Москвы, ЦИАМ позволяет обеспечить опережающее развитие технологий для создания авиационных двигателей шестого поколения.
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