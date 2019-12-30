Собянин утвердил субсидии для перевозки пассажиров по МЦД

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Сергей Собянин утвердил порядок предоставления субсидий для перевозки пассажиров по Московским центральным диаметрам (МЦД). Постановление размещено на портале мэра и правительства столицы.

Субсидии будут выдаваться из городского бюджета организациям, осуществляющим железнодорожные перевозки по маршрутам между субъектами в пригородном сообщении МЦД .

Контроль за выполнением постановления возложен на вице-мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Ранее стало известно, что график движения поездов МЦД в новогоднюю и рождественскую ночи продлят, чтобы можно было добраться до дома после посещения праздничных мероприятий.