Собянин: "Марафон добрых дел" пройдет в Москве в сентябре

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

"Марафон добрых дел", приуроченный ко Всемирному дню оказания первой помощи, пройдет в столице с 6 по 15 сентября, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, в волонтерских центрах "Доброе место" состоится цикл мастер-классов. Участникам расскажут, что делать при инсультах, ожогах, травмах и кровотечениях. Всего запланировано свыше 100 мероприятий для граждан всех возрастов, регистрация доступна на сайте "Мосволонтер".

Помимо этого, в школах проведут "Добрые уроки". Дети узнают о правилах оказания первой помощи, а также познакомятся с волонтерской деятельностью.

Число награжденных знаком отличия "Волонтер Москвы" вырастет до 100 человек в год, сказал ранее Собянин. Он напомнил, что награду учредили в 2022-м. За это время ее получили 90 человек.

Кроме того, уточнил он, с этого года знак отличия будет присуждаться в трех степенях.