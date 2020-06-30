18:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры и градостроительства.
В 2020 году экспертный совет отобрал 40 номинантов из 106 заявок. Лауреатами премии стали 10 специалистов.
"За последние годы построили огромное количество объектов, максимально приблизив их к мировому уровню. Архитектурный облик чрезвычайно важен для города, для создания уюта, комфорта, ощущения, что ты живешь в красивом городе. Это связано с психологией, любовью к своему городу и дальнейшими инвестициями", – сказал мэр.
По его словам, все премии правительства Москвы основаны на глобальных направлениях развития города: строительные транспортные пересадочные узлы, спортивные объекты, школы, уникальные жилые комплексы, офисная коммерческая недвижимость.
Глава столицы поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке и реализации проектов.
Весной в Москве начался открытый международный конкурс на разработку проектов оформления двух новых станций метро. При этом проекты, как отметил главный архитектор Москвы, должны быть технологичными и адаптированным для передвижения всех категорий пассажиров. Финал состоится 20 августа, когда жюри определит проекты-победители.
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