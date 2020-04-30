Москва прошла четверть пути в борьбе с COVID-19 – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва прошла в лучшем случае четверть пути в борьбе с коронавирусной инфекцией. С таким заявлением в эфире телеканала "Россия 24" выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Когда я слышу какие-то безответственные разговоры о том, что у нас уже все замечательно, буквально несколько дней, и мы вообще сейчас все победим. <…> Мы вот даже не в середине пути, мы вот, на мой взгляд, в лучшем случае прошли, там, четверть этого пути", – отметил градоначальник.

При этом Собянин выразил уверенность в том, что впереди город ждут еще большие испытания.

Мэр добавил, что за неделю в столице фиксируется порядка 70% прироста больных с коронавирусом и пневмонией, а потому о победе над инфекцией говорить пока рано.

Ранее градоначальник заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, о чем свидетельствует динамика заболеваемости в последние 5–7 дней. Он предположил, что столица вышла на пик коронавирусной инфекции.