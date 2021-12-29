Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы за 2020 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал законы об исполнении столичного бюджета, а также бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) за 2020 год. Соответствующие документы опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.

В прошлом году доходы городского бюджета составили 2 триллиона 869 миллиардов рублей. 1 триллион 155,2 миллиарда рублей поступили от уплаты горожанами налога на доходы физических лиц, а 793 миллиарда рублей пришлись на налог на прибыль.

За указанный период было израсходовано 3 триллиона 6 миллиардов рублей, из них 2 триллиона 856 миллиардов рублей – на реализацию государственных программ. Помимо этого, больше 90 миллиардов рублей были направлены на поддержку бизнеса на фоне кризисных явлений, помощь получили больше 50 тысяч предприятий из 13 отраслей экономики. Порядка 570 миллиардов рублей были направлены на развитие столичного здравоохранения.

Между тем бюджет МГФОМС был исполнен по доходам в сумме 339,1 миллиарда рублей, а по расходам – 332,7 миллиарда рублей. Доходы превысили расходы на 6,4 миллиарда рублей.

Ранее глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова рассказала, что в 2022 году доля социальных расходов в бюджете Москвы составит 53,6% – 1 триллион 951 миллиард рублей. При этом с учетом средств ОМС данная сумма будет достигать почти 2,3 триллиона рублей.

