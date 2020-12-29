Около 50 тыс человек привились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 50 тысяч человек получили вакцину от коронавируса в Москве, сообщил Сергей Собянин в эфире Первого канала.

"У нас на сегодняшний день привито где-то около 50 тысяч человек", – отметил Собянин.

Он подчеркнул, что на вакцинацию записались еще 70 тысяч человек. По словам главы города, все прививочные пункты в столице работают нормально. Собянин отметил, что в них нет очередей и в резерве города имеется столько же пунктов для вакцинации.

Мэр назвал прививку от COVID-19 спасением, которое позволит переломить ситуацию с коронавирусом.

"Конечно, надо прививаться, другого варианта нет. Мы все либо переболеем, либо будем прививаться", – заявил Собянин.

Глава города подчеркнул, что много людей прошли вакцинацию и нормально себя чувствуют.

Ранее Собянин заявил, что с 30 декабря открыта запись на получение прививки от COVID-19 для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов.

Кроме того, с 30 декабря прививку от коронавируса смогут получить страдающие хроническими заболеваниями и соблюдающие в связи с этим домашний режим.

"Разумеется, если к этому нет противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины", – заявил Собянин.