Около 50 тыс человек привились от коронавируса в Москве

19:05
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Около 50 тысяч человек получили вакцину от коронавируса в Москве, сообщил Сергей Собянин в эфире Первого канала.
"У нас на сегодняшний день привито где-то около 50 тысяч человек", – отметил Собянин.
Он подчеркнул, что на вакцинацию записались еще 70 тысяч человек. По словам главы города, все прививочные пункты в столице работают нормально. Собянин отметил, что в них нет очередей и в резерве города имеется столько же пунктов для вакцинации.
Мэр назвал прививку от COVID-19 спасением, которое позволит переломить ситуацию с коронавирусом.
"Конечно, надо прививаться, другого варианта нет. Мы все либо переболеем, либо будем прививаться", – заявил Собянин.
Глава города подчеркнул, что много людей прошли вакцинацию и нормально себя чувствуют.
Ранее Собянин заявил, что с 30 декабря открыта запись на получение прививки от COVID-19 для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов.
Кроме того, с 30 декабря прививку от коронавируса смогут получить страдающие хроническими заболеваниями и соблюдающие в связи с этим домашний режим.
"Разумеется, если к этому нет противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины", – заявил Собянин.
Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" эффективна на 92%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: