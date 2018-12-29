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15:58

Собянин позвал москвичей в бесплатные музеи в праздники

мэр Москвы Сергей Собянин культура праздники Новый год

15:58

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Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Сергей Собянин напомнил москвичам, что с 2 по 8 января они смогут бесплатно посетить часть музеев столицы. Об этом он написал в своем Twitter.


В акции примут участие 82 музея и выставочных зала города. Спланировать посещение можно после изучения полного списка культурных учреждений. "Только возьмите бесплатный билет в кассе", – написал мэр.

Ранее стало известно, что бесплатно свои двери откроют Музей космонавтики, музей-заповедник Коломенское, Дарвиновский музей. Кроме того, москвичи и туристы смогут свободно ознакомиться с экспозицией Музея Москвы, Дома-музея Марины Цветаевой и других.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, столичные музеи подготовили специальную праздничную программу. В учреждениях культуры состоятся экскурсии, мастер-классы, квесты, представления и балы. Запланированные мероприятия заинтересуют и детей, и взрослых.

Кроме, того в столице состоится 32 бесплатных кинопоказа популярных новогодних и семейных фильмов. Сеансы пройдут в 13 кинотеатрах сети "Москино".

Где можно отметить праздник бесплатно?

мэр Москвы Сергей Собянин культура праздники Новый год

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