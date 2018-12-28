Вход в часть музеев Москвы станет бесплатным с 2 по 8 января

Фото: Тасс/Артем Геодакян

Свыше 80 культурных учреждений столицы будут бесплатно принимать посетителей во время новогодних каникул. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

C 2 по 8 января москвичи и туристы смогут свободно ознакомиться с экспозицией Музея Москвы, Дарвиновского музея, Музея космонавтики, Дома-музея Марины Цветаевой, музея-заповедника "Коломенское" и других. При этом посетить их можно будет без предварительной записи.

"В новогодние праздники будут бесплатно работать 82 учреждения столичного департамента культуры – музеи, галереи и выставочные залы", – сказано в сообщении.

Все музеи будут работать по своему обычному графику. Чтобы попасть в них, желающим нужно будет предварительно подойти в кассу за бесплатным билетом. Никаких документов при этом от них не потребуют.

Ранее сообщалось, что в праздники в столице состоится 32 бесплатных кинопоказа популярных новогодних и семейных фильмов, которые пройдут в 13 городских кинотеатрах сети "Москино".