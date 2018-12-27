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12:58

Вход в 80 музеев Москвы будет бесплатным в праздники

город досуг праздники Новый год

12:58

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Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Подведомственные департаменту культуры музеи будут бесплатно работать в новогодние праздники. Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 83 городских музея и выставочных зала, передает "Интерфакс".

Также состоится 32 бесплатных кинопоказа популярных новогодних и семейных фильмов, которые пройдут в 13 городских кинотеатрах сети "Москино".

Ранее сообщалось, что столичные музеи во время новогодних праздников проведут экскурсии, мастер-классы, квесты, представления и балы. Мероприятия будут интересны и детям, и взрослым.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что десятки специальных событий запланированы в 70 музеях города.

Кроме того, столичные библиотеки подготовили для детей бесплатные литературные представления и мастер-классы. Они пройдут в 158 учреждениях с 2 по 6 января. 22 библиотеки также проведут 46 новогодних елок.

город досуг праздники Новый год

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