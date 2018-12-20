Столичные библиотеки подготовили новогодние программы для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные библиотеки подготовили для детей бесплатные литературные представления и мастер-классы. Они пройдут в 158 учреждениях с 2 по 6 января. 22 библиотеки также проведут 46 новогодних елок.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, год назад на мероприятиях побывали более 42 тысяч человек.

"Библиотеки – это не только читальные залы, где всегда должно быть тихо. Они закладывают основу всестороннего развития ребенка, в том числе в такой игровой форме", – сказала Сергунина.

Основной темой мероприятий станут сказки А. С. Пушкина и басни И. А. Крылова. Юбилеи писателей отметят в 2019 году.

Все желающие смогут принять участие в конкурсах, а также посоревноваться в отгадывании загадок, спеть и поводить хоровод. Интерактивная программа подготовлена для каждого района, а в каждом округе запланировано не менее двух новогодних елок.

На елку можно зарегистрироваться на портале мэра и правительства Москвы и сайте bibliogorod.ru. Для участия в интерактивной программе регистрация не требуется.

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