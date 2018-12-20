Столичные библиотеки подготовили новогодние программы для детей

Столичные библиотеки подготовили для детей бесплатные литературные представления и мастер-классы. Они пройдут в 158 учреждениях с 2 по 6 января. 22 библиотеки также проведут 46 новогодних елок.
По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, год назад на мероприятиях побывали более 42 тысяч человек.
"Библиотеки – это не только читальные залы, где всегда должно быть тихо. Они закладывают основу всестороннего развития ребенка, в том числе в такой игровой форме", – сказала Сергунина.
Основной темой мероприятий станут сказки А. С. Пушкина и басни И. А. Крылова. Юбилеи писателей отметят в 2019 году.
Все желающие смогут принять участие в конкурсах, а также посоревноваться в отгадывании загадок, спеть и поводить хоровод. Интерактивная программа подготовлена для каждого района, а в каждом округе запланировано не менее двух новогодних елок.
На елку можно зарегистрироваться на портале мэра и правительства Москвы и сайте bibliogorod.ru. Для участия в интерактивной программе регистрация не требуется.
19 декабря в Кремль привезли главную елку России. Установка дерева на Соборной площади займет несколько дней. В 2018 году наряд выбрали в стиле "Зимний лес". Дерево украсят двумя тысячами игрушек и 1,5 километра гирлянд.
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