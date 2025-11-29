Собянин: почти 3 млн человек посетили рынки "Москва – на волне"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 3 миллиона человек посетили рыбные рынки "Москва – на волне" за два года работы. Они купили более 2 тысяч тонн продукции, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.



"Первый рыбный рынок заработал в Косино-Ухтомском в 2023-м и сразу же стал очень востребованным – за рыбной продукцией туда приезжали со всего города. Поэтому через год мы открыли еще одно "рыбное место" – в Митине", – напомнил он.

Как отметил Собянин, на рынках представлены рыба и морепродукты из всех главных "рыбных" регионов страны. Перед тем как попасть на прилавок, вся продукция проходит строгий контроль в собственной лаборатории.



Кроме того, рынки предоставляют скидки для членов семей участников СВО и пенсионеров. Также они имеют сервис доставки и открытую кухню.



По словам мэра столицы, на рыках проводятся разнообразные дегустации, кулинарные шоу и мастер-классы для детей.



"Проект "Москва – на волне" – это больше чем рынок. Там можно не только купить полезные морские и речные деликатесы, но и интересно провести время всей семьей", – добавил он.

Ранее в аквариумах рыбного рынка "Москва – на волне" в Митине появился белый амур. Эта пресноводная рыба доставляется к месту продажи в живом виде: для транспортировки используются специальные резервуары с проточной водой. Ее можно запекать целиком, готовить стейки на гриле, использовать для котлет или тушеных блюд с овощами.

