Старшеклассники вернутся в школы "при первой же возможности" – Собянин

18:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные власти отменят дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов при первой возможности, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, школьников не будут месяцами держать на дистанционном обучении.
"Более того, половина школьников учатся в режиме офлайн. Конечно, при первой же возможности мы переведем старшеклассников также в офлайн, чтобы они получали полноценное образование", – пообещал мэр.
Ранее Собянин сообщил, что дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов в Москве продлили на неделю. Он отметил, что за последние недели заболеваемость коронавирусом среди школьников снизилась почти в два раза. Собянин подчеркнул, что данную тенденцию необходимо сохранить.
Кроме того, глава города обратил внимание на то, что предстоящая рабочая неделя будет неполной из-за Дня народного единства. Он добавил, что решение о целесообразности возвращения к очному формату обучения примут в конце следующей недели. Оно будет зависеть от ситуации с коронавирусом в Москве, заключил Собянин.
В столице школьники 6–11-х классов учатся дистанционно с 19 октября. Объясняя принятие данного решения, Собянин отметил, что старшие классы более подвержены риску заражения коронавирусом. В это же время школьники 1–5-х классов перешли на традиционный формат обучения.
Зрители Москвы 24 показали, как школьники учатся на удаленке
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