Собянин принял участие в заседании по вопросам поддержки ветеранов СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин в Москве принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО.

Как отметил мэр столицы, значительная часть предложений по мерам соцподдержки россиян была выработана в рамках Госсовета. Он был создан указом Владимира Путина в 2000 году и сейчас является площадкой для взаимодействия между структурами региональных и федеральных властей.

"Госсовет за последние 25 лет прошел огромный путь, и этот путь очень четко синхронизируется с теми проблемами, вызовами, которые переживала вся наша страна за этот достаточно уже большой промежуток времени", – сказал Собянин в комментарии телеканалу "Россия 24".

По его словам, Госсовет помогает встраиваться в систему вертикали власти и решения общенациональных задач. Он также способствует достижению целей нацпроектов, в том числе социальных.

"Все национальные цели и национальные проекты, определенные президентом, вообще, идеологически, не неформально, а идеологически настроили на командную работу все органы власти. Поэтому на современном уровне национальные проекты – это такой содержательный стержень работы Госсовета", – отметил мэр.

Собянин пояснил, что он помогает синхронизировать работу по реализации нацпроектов в разных регионах и оперативно решать возникающие вопросы.

В свою очередь, как подчеркнул помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, сейчас в стране ведется масштабная работа по поддержке бойцов спецоперации и их близких. К помощи подключились неравнодушные граждане, общественные организации и бизнес.

"Фонд "Защитники Отечества" проделал колоссальную работу, общенародный фронт, Агентство стратегических инициатив. И конечно же, большая работа делается федеральными органами исполнительной власти, и большая работа делается на земле главами субъектов", – добавил Дюмин.

Однако, указал он, важно и дальше продолжать работу в этой сфере. По словам Дюмина, категория нуждающихся в поддержке граждан увеличится через некоторое время, и нужно минимизировать риски вопросов, которые остаются нерешенными.

Ранее Собянин рассказал, что столичные театры и Культбригада Москонцерта помогают поддерживать бойцов СВО и их семьи. Артисты выезжают с программами в зону боевых действий, в госпитали и военные части. За год состоялось 20 выездов, а всего с начала деятельности Культбригады было проведено больше 1 100 мероприятий.