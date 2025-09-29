Собянин заявил, что треть предложений по поддержке предприятий выработаны в Госсовете

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Треть предложений по экономической поддержке предприятий и организаций малого бизнеса были выработаны в Госсовете РФ. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил Сергей Собянин.

Глава города напомнил, как в 2022 году на площадке Госсовета обсуждалось огромное количество предложений, направленных на минимизацию потерь экономики от глобальных санкций и прочих экономических вызовов. Он отметил, что комиссии органа разрабатывали и оперативные решения, связанные с пандемией COVID-19.

"Мы в штабном вообще порядке, просто в штабном ежедневном порядке работали с правительством Российской Федерации, с одной стороны, министерствами и ведомствами, с другой стороны, с регионами", – указал мэр Москвы.

Собянин напомнил, что тогда сложилась такая ситуация, что действовать по-другому было нельзя. В итоге площадка Госсовета оказалась хорошей для принятия подобных решений, резюмировал градоначальник.

Ранее стало известно, что оборот столичных обрабатывающих производств в первом полугодии 2025 года составил 3,7 триллиона рублей без учета нефтегазового сектора, увеличившись на 4,8%.

При этом почти 13% этого объема, а именно 468 миллиардов рублей, обеспечила пищевая промышленность. Лидерами роста оборотов в первом полугодии стали производители неметаллической минеральной продукции – их оборот вырос в 2,8 раза.

