В московских клиниках выросло число смертей от коронавируса – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается крайне сложной, в городе сохраняется высокий уровень заболеваемости. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Ситуация в Москве остается крайне сложной, по количеству вновь выявленных больных ковидом остались примерно на том же уровне, но это очень высокий уровень, рекордный за все предыдущие периоды", – отметил мэр в ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Собянин подчеркнул, что количество смертей от коронавируса в московских клиниках за последнюю неделю увеличилось.

Он также обратил внимание на увеличение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом, а также добавил, что количество занятых коек в столичных медучреждениях приблизилось к 15 тысячам. При этом, по словам мэра, большинство больных находится в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Ранее Собянин рассказал, что в московские больницы ежедневно госпитализируют около 2 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. По его словам, первоначальный вариант коронавируса выявляют лишь примерно у 5% заразившихся москвичей.

