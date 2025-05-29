Собянин: на месте падения обломков БПЛА серьезных повреждений и пострадавших нет

Фото: Минобороны РФ

В результате отражения атаки вражеского беспилотника, предварительно, серьезных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского нет. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб, добавил мэр Москвы.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации трех украинских беспилотников, атаковавших Московский регион в ночь на четверг, 29 мая.

Ночью среды, 28 мая, обломки украинского дрона упали на крышу жилого дома в Калужской области. По информации губернатора региона Владислава Шапши, в результате произошедшего никто не пострадал. Значительных повреждений не было.