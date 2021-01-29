Фото: vk.com/Сергей Собянин

Сергей Собянин рассказал о проекте "Профессиональное обучение без границ". Мэр Москвы отметил, что бесплатно получили свидетельства о профессии за последние четыре года около 123 тысяч московских старшеклассников.

По словам градоначальника, подросткам необходимо давать возможность выбора интересных для них профессий. Именно поэтому в Москве запущено много проектов для ребят 15–18 лет, уточнил мэр.

"Это и профильные классы, и технопарки, и университетские субботы. А с 2016 года мы ведем проект с колледжами "Профессиональное обучение без границ". Можно учиться в школе и параллельно ходить на занятия в колледжи. Они предлагают более 200 профессий – от авиамеханика до ювелира", – написал Собянин в соцсети "ВКонтакте".

Мэр подчеркнул, что благодаря проекту старшеклассники получают базовые навыки и свидетельство о профессии.

Ранее сообщалось, что столичные школьники вернулись к очному обучению. При этом уточнялось, что во всех образовательных учреждениях соблюдаются правила профилактики.

В частности, всем школьникам на входе измеряют температуру, в классах установлены дозаторы с антисептическим средством и бактерицидные лампы. Также для обеспечения минимизации контактов между учащимися в учреждениях действует гибкий график работы, согласно которому у каждой параллели установлено свое время прихода в школу.