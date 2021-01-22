Собянин рассказал о работе эколого-просветительского центра "Воробьевы горы"

Фото: vk.com/mossobyanin

Эколого-просветительский центр "Воробьевы горы" отметил 10-летний юбилей. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Градоначальник рассказал, что в центре дети знакомятся с простыми и полезными бытовыми привычками. Ребят учат беречь воду, выключать свет, выходя из помещения, сортировать отходы.

"В центре проводят экологические акции. Например, собирают текстиль для переработки или сломанные электроприборы. Рассказывают о зеленых территориях Москвы, их значении для жителей мегаполиса", – написал Собянин.

Также, по словам мэра, в эколого-просветительском центре проводится поддержка одаренных детей.

Ранее сообщалось, что в субботу, 23 января, состоится первое занятие "Школы реставратора" Мосгорнаследия. В ходе освоения программы участники познакомятся с объектами культурного наследия столицы, научатся работать с инструментами. Кроме того, им покажут, как обращаться с материалами, которые используются для реставрации различных объектов.