Онлайн-занятия по инженерным специальностям пройдут для школьников с 18 по 23 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Онлайн-курсы по инженерным направлениям проведут для школьников 7–11-х классов на базе детского технопарка РГСУ. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятия пройдут с 18 по 23 января в период времени с 13:00 до 17:00.

"Школьники смогут бесплатно пройти недельные курсы по самым востребованным направлениям – робототехнике, виртуальной и дополненной реальности, 3D-технологиям, мультимедиа и другим. Многие занятия будут носить практический характер: слушатели прямо во время вебинаров используют полученные теоретические знания", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Уточняется, что школьников познакомят с инструментами CAD, которые предназначены для создания двух- и трехмерных изображений фотографического качества. На уроках по прототипированию (3D-печати) участникам расскажут о создании прототипов и опытных образцов.

Также будут проводиться занятия по реверсивному инжинирингу, виртуальной и дополненной реальности, мультимедийным технологиям, графическому дизайну, мобильной робототехнике.

Более подробную информацию о курсах можно узнать по телефону: +7 (916) 841-45-16.

Ранее сообщалось, что порядка 160 тысяч человек приняли участие в мероприятиях инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ в 2020 году. Речь идет о курсах и мастер-классах в онлайн-формате.

