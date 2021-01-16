Более 160 тысяч человек стали слушателями онлайн-программ "Технограда" на ВДНХ в 2020 году

09:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Порядка 160 тысяч человек приняли участие в мероприятиях инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ в 2020 году. Речь идет о курсах и мастер-классах в онлайн-формате, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра столицы Наталья Сергунина подчеркнула, что суммарно с апреля прошлого года специалисты "Технограда" провели 3,5 тысячи вебинаров и тренингов.
"Их темы – программирование и гейм-дизайн, флористика, видеомонтаж и другие. Все они отвечают современным запросам рынка труда. Общее число слушателей онлайн-программ в прошлом году – почти 160 тысяч", – сказала Сергунина.
Уточняется, что программа образовательного комплекса ежегодно корректируется под запросы области: обучение проводят, опираясь на самые востребованные профессии.
Например, в прошлом году специалисты проводили мастер-классы по фотографии, графическому дизайну, видеоблогингу и звукорежиссуре, трехмерной анимации. Кроме того, проходили вебинары по английскому языку, лекции по кулинарному искусству, эстетике и косметологии, брендингу и технологиям в строительстве.
"Статистика показывает, что дистанционный формат оказался востребованным. Кроме жителей Москвы, слушателями курсов и вебинаров стали пользователи из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Ростовской, Новосибирской, Нижегородской, Тульской областей и из других регионов", – поделился руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Переход на дистанционный режим работы позволил расширить программу центра. Продолжительные учебные курсы были организованы по продвижению товаров и услуг в социальных сетях, программированию, 3D-моделированию, журналистике, графическому дизайну. Кроме того, участникам рассказывали об ИТ-проектах или SEO-продвижении.
Расписание актуальных занятий доступно на сайте. На мероприятия необходима регистрация.
На базе комплекса были организованы и вебинары центра развития карьеры. Слушателям рассказывали о личностном росте и карьерном развитии. Всего за прошлый год было проведено порядка 730 тренингов, а карьерные консультанты помогли соискателям в решении их вопросов более 1,3 тысячи раз.
Кроме того, проект "Техноград детям online" позволил проводить развивающие мастер-классы и занятия по рисованию, лепке и другим направлениям для детей.
Ранее сообщалось, что центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ подготовил бесплатные онлайн-курсы по развитию навыков soft skills.
К ним относятся универсальные способности, которые не связаны с конкретной деятельностью. К примеру, это умение работать в команде, управлять собственным временем, коммуникабельность, эмоциональный интеллект и уровень мотивации.
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